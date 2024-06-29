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        Mersin'de otobüs karşı şeride geçti: 2 ölü, 34 yaralı

        MERSİN'in Silifke ilçesinde işçi taşıyan otobüs, karşı şeride geçerek otobüs ve otomobille çarpıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 10:36 Güncelleme: 29.06.2024 - 10:40
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        Mersin'de otobüs karşı şeride geçti: 2 ölü, 34 yaralı
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        MERSİN'in Silifke ilçesinde işçi taşıyan otobüs, karşı şeride geçerek otobüs ve otomobille çarpıştı. Kazada Uzman Çavuş Barış Gülçiçek ile Rusya vatandaşı Ismailova Ncmannoba hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 07.30 sıralarında Silifke ilçesinde Mersin-Antalya D-400 kara yolunda meydana geldi. Mersin yönüne giden Akkuyu NGS'nin işçilerini taşıyan İ.K. (65) yönetimindeki otobüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Otobüs, yine Akkuyu NGS'de görevli Uzman Çavuş Y.D.'nin kullandığı 27 R 2950 plakalı otomobile ve işçilerin olduğu H.Y. yönetimindeki 31 AIM 470 plakalı otobüse çarptı. Kazada Uzman Çavuş Barış Gülçiçek ile otobüsteki Rusya vatandaşı Ismailova Ncmannoba hayatını kaybetti, 34 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilçe devlet hastanesi ve Silifke'de bulunan özel hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapalı kaldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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