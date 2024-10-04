Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Raporlu hastalar adına alınan ilaçları sigortasız kişilere satan şebekeye operasyonda 19 gözaltı

        MERSİN merkezli 8 ilde raporlu hastaların adına alınan ilaçları sigortasız kişilere satan, aralarında eczacıların da olduğu 19 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 12:00 Güncelleme: 04.10.2024 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Raporlu hastalar adına alınan ilaçları sigortasız kişilere satan şebekeye operasyonda 19 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MERSİN merkezli 8 ilde raporlu hastaların adına alınan ilaçları sigortasız kişilere satan, aralarında eczacıların da olduğu 19 kişi yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çamaşır makinesi, çamaşır sepeti gibi türlü yerlerde saklanmış piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon TL olan 13 bin 500 kutu ilaç ele geçirildi.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından, bazı hastanelerde MR ve BT hasta tetkikleri için kullanılması gereken ilaçların usulsüz olarak satışının yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Teknik ve fiziki takipler sonucu şüphelilerin Mersin, Hatay ve Adana'da, aralarında eczacıların ve hastane görevlilerinin de bulunduğu bir organizasyon çerçevesinde, pahalı ilaçları raporlu hastaların adına alarak biriktirip sigortası olmayan kişilere sattığı ve şüphelilerin ilaç mümessilleriyle birlikte hareket ettiği tespit edildi. Mersin merkezli 8 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda, kimliği tespit edilen 19 şüpheli yakalandı.

        Adreslerdeki aramalarda çamaşır makinesi, çamaşır sepeti gibi türlü yerlerde saklanmış piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon TL olan 13 bin 500 kutu ilaç ele geçirildi. Şüpheliler ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hamaney'den 5 yıl sonra bir ilk
        Hamaney'den 5 yıl sonra bir ilk
        "Nasrallah'ın cenazesi gizli bir yere gömüldü"
        "Nasrallah'ın cenazesi gizli bir yere gömüldü"
        Dev yatırım için çalışmalar sürüyor
        Dev yatırım için çalışmalar sürüyor
        TBMM'ye birbirinden ilginç başvurular: "Sinyal vermeyen sürücünün ehliyeti alınsın"
        TBMM'ye birbirinden ilginç başvurular: "Sinyal vermeyen sürücünün ehliyeti alınsın"
        Mark Zuckerberg, Bezos'u geçti yeni hedefi Musk
        Mark Zuckerberg, Bezos'u geçti yeni hedefi Musk
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Manisa'da magma odaları keşfedildi! Lav püskürtme riski var
        Manisa'da magma odaları keşfedildi! Lav püskürtme riski var
        "Saplantılarından kurtul"
        "Saplantılarından kurtul"
        Ekmeğini kovalıyordu... Ustanın acı sonu!
        Ekmeğini kovalıyordu... Ustanın acı sonu!
        Bu çorba tariflerini hasta olduğunuzda mutlaka deneyin!
        Bu çorba tariflerini hasta olduğunuzda mutlaka deneyin!
        Kirada kırılma
        Kirada kırılma
        "Valerien Ismael oldun"
        "Valerien Ismael oldun"
        Hala, dayı çocuklarıydı... Kanlı arazi!
        Hala, dayı çocuklarıydı... Kanlı arazi!
        Kuralları hiçe saydı
        Kuralları hiçe saydı
        "Mourinho böyle bir adam..."
        "Mourinho böyle bir adam..."
        60 santimlik betonla öldürdü! Savunması "Pes" dedirtti!
        60 santimlik betonla öldürdü! Savunması "Pes" dedirtti!
        TCMB ne zaman faiz indirir?
        TCMB ne zaman faiz indirir?
        Kirada zam farkı 30 puan
        Kirada zam farkı 30 puan
        Sorun sizde değil genetikte
        Sorun sizde değil genetikte

        Benzer Haberler

        Hatayspor 131 gündür galibiyet hasreti çekiyor
        Hatayspor 131 gündür galibiyet hasreti çekiyor
        Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Koluman Otomotiv Endüstri AŞ'yi ziyaret ett...
        Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Koluman Otomotiv Endüstri AŞ'yi ziyaret ett...
        Erdemli'de "Bölgesel Tarımsal AR-GE Çalıştayı" düzenlendi
        Erdemli'de "Bölgesel Tarımsal AR-GE Çalıştayı" düzenlendi
        Mersin'de sulama kanalına düşen ineği itfaiye ekibi kurtardı
        Mersin'de sulama kanalına düşen ineği itfaiye ekibi kurtardı
        Erdemli ilçesindeki öğrenciler TEKNOFEST etkinliklerine katıldı
        Erdemli ilçesindeki öğrenciler TEKNOFEST etkinliklerine katıldı
        Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü