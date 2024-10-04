Raporlu hastalar adına alınan ilaçları sigortasız kişilere satan şebekeye operasyonda 19 gözaltı

MERSİN merkezli 8 ilde raporlu hastaların adına alınan ilaçları sigortasız kişilere satan, aralarında eczacıların da olduğu 19 kişi yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çamaşır makinesi, çamaşır sepeti gibi türlü yerlerde saklanmış piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon TL olan 13 bin 500 kutu ilaç ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından, bazı hastanelerde MR ve BT hasta tetkikleri için kullanılması gereken ilaçların usulsüz olarak satışının yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Teknik ve fiziki takipler sonucu şüphelilerin Mersin, Hatay ve Adana'da, aralarında eczacıların ve hastane görevlilerinin de bulunduğu bir organizasyon çerçevesinde, pahalı ilaçları raporlu hastaların adına alarak biriktirip sigortası olmayan kişilere sattığı ve şüphelilerin ilaç mümessilleriyle birlikte hareket ettiği tespit edildi. Mersin merkezli 8 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda, kimliği tespit edilen 19 şüpheli yakalandı.