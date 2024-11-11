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        Kaldırımda yürüyen kadına çarparak ölümüne neden olmuştu; adli kontrol şartıyla salıverildi

        MERSİN'in Erdemli ilçesinde kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen Emel Özdemir'e çarpıp, ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 22:08 Güncelleme: 11.11.2024 - 22:10
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        Kaldırımda yürüyen kadına çarparak ölümüne neden olmuştu; adli kontrol şartıyla salıverildi
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        MERSİN'in Erdemli ilçesinde kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen Emel Özdemir'e çarpıp, ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü E.Ç., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Dün saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Limonlu Mahallesi D-400 Karayolunda E.Ç. yönetimindeki 06 EKS 479 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen Emel Özdemir'e, ardından da çöp konteynerlerine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü, bugün adliyeye sevk edildi. E.Ç., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hayatını kaybeden Emel Özdemir ise Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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