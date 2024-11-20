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        Bir süre birlikte yaşadığı kadını boğdu

        MERSİN'de Hasan Fırtına, bir süre dini nikahla birlikte yaşadığı Aybeniz Top'u çıkan tartışmada darbedip, boğdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 11:47 Güncelleme: 20.11.2024 - 11:50
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        Bir süre birlikte yaşadığı kadını boğdu
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        MERSİN'de Hasan Fırtına, bir süre dini nikahla birlikte yaşadığı Aybeniz Top'u çıkan tartışmada darbedip, boğdu.

        Hasan Fırtına, dini nikahla birlikte yaşadığı 1 çocuk annesi Aybeniz Top'un 1 ay önce kayıp olduğunu iddia edip, televizyon programına çıktı. Ancak kadın, yayına katılarak Fırtına'dan kaçtığını, ayrılmak istediğini ve kayıp olmadığını söyledi. Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bir araya gelen Hasan Fırtına ile Aybeniz Top arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Fırtına, kadını darbedip, boğazını sıktı. Sesleri duyanların ihbarıyla bölgeye ağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, Aybeniz Top'un öldüğünü tespit etti. Top'un cansız bedeni otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Kaçan şüpheli kısa sürede yakalanırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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