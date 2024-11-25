Sertavul Geçidi yeniden ulaşıma açıldı

Kentin yüksek kesimlerinde dün etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Mut ilçesi ile Karaman arasındaki Sertavul Geçidi, etkili olan kar yağışı, sis ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Geçit, karayolları ve büyükşehir belediyesi ekiplerinin bölgede yoğun çalışması sonucu bugün öğle saatlerinde ulaşıma yeniden açıldı.

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