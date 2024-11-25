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        Sertavul Geçidi yeniden ulaşıma açıldı

        MERSİN'in Mut ilçesinde dün yoğun kar, tipi ve sis nedeniyle ulaşıma kapanan Sertavul Geçidi, çalışmaların ardından yeniden açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 16:33 Güncelleme: 25.11.2024 - 16:33
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        Sertavul Geçidi yeniden ulaşıma açıldı
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        MERSİN'in Mut ilçesinde dün yoğun kar, tipi ve sis nedeniyle ulaşıma kapanan Sertavul Geçidi, çalışmaların ardından yeniden açıldı.

        Kentin yüksek kesimlerinde dün etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Mut ilçesi ile Karaman arasındaki Sertavul Geçidi, etkili olan kar yağışı, sis ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Geçit, karayolları ve büyükşehir belediyesi ekiplerinin bölgede yoğun çalışması sonucu bugün öğle saatlerinde ulaşıma yeniden açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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