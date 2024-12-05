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        Evde içki içerken tartıştığı 2'si amcası 3 kişiyi bıçakla öldürdü

        MERSİN'de C.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 19:43 Güncelleme: 05.12.2024 - 19:43
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        Evde içki içerken tartıştığı 2'si amcası 3 kişiyi bıçakla öldürdü
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        MERSİN'de C.U., evde içki içtikleri sırada tartıştığı amcaları Ömer ve Ramazan Uyar ile akrabası Tuna Özel’i bıçaklayarak öldürdü.

        Olay, dün gece merkez Mezitli ilçesi Kuyuluk Mahallesi'ndeki müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre C.U., amcaları Ömer ile Ramazan Uyar ve akrabası Tuna Özel’le aynı evde bir araya gelerek içki içmeye başladı. Tuna Özel'e ait evde gecenin ilerleyen saatlerinde akrabalar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Alkolün de etkisiyle tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında C.U., amcaları Ömer ve Ramazan Uyar ile akrabası Tuna Özel'i bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli olaydan sonra kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 3 kişinin cansız bedeni, savcılık ve ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

        Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışma kapsamında C.U.'yu saklandığı bir evde suç aleti bıçakla birlikte yakaladı. C.U.’nun emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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