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        Mersin'de 13'üncü kattan düşen 2 genç, öldü

        MERSİN'in Erdemli ilçesinde yazlık sitenin 13'üncü katından düşen Batuhan Delici (27) ile kız arkadaşı olduğu öğrenilen E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 20:35 Güncelleme: 07.01.2025 - 20:40
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        Mersin'de 13'üncü kattan düşen 2 genç, öldü
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        MERSİN'in Erdemli ilçesinde yazlık sitenin 13'üncü katından düşen Batuhan Delici (27) ile kız arkadaşı olduğu öğrenilen E.N.Y., yaşamını yitirdi.

        Olay, gündüz saatlerinde ilçeye bağlı Tömük Mahallesi'ndeki yazlık sitede meydana geldi. Sitede oturanlar, 15 katlı apartmanın bahçesinde biri kadın iki gencin cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekibi, Batuhan Delici ve isminin E.N.Y. olduğu öğrenilen genç kadının 13'üncü kattaki daireden düştüğünü belirledi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Delici ile kız arkadaşı olduğu iddia edilen kadının cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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