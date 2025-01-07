Mersin'de 13'üncü kattan düşen 2 genç, öldü

MERSİN'in Erdemli ilçesinde yazlık sitenin 13'üncü katından düşen Batuhan Delici (27) ile kız arkadaşı olduğu öğrenilen E.N.Y., yaşamını yitirdi.

Olay, gündüz saatlerinde ilçeye bağlı Tömük Mahallesi'ndeki yazlık sitede meydana geldi. Sitede oturanlar, 15 katlı apartmanın bahçesinde biri kadın iki gencin cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekibi, Batuhan Delici ve isminin E.N.Y. olduğu öğrenilen genç kadının 13'üncü kattaki daireden düştüğünü belirledi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Delici ile kız arkadaşı olduğu iddia edilen kadının cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.