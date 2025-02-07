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        Kazada yaralanan ödüllü kemancının beyin ölümü gerçekleşti; organlarıyla hayat verecek (2)

        SÜRÜCÜGÖZALTINA ALINDIMersin'de yolun karşısına geçen ödüllü keman sanatçısı Laçin Akyol'a, 33 CBR 05 plakalı aracıyla çarpan ve ev hapsi tedbiri uygulanan İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 16:12 Güncelleme: 07.02.2025 - 16:12
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        Kazada yaralanan ödüllü kemancının beyin ölümü gerçekleşti; organlarıyla hayat verecek (2)
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        SÜRÜCÜGÖZALTINA ALINDI

        Mersin'de yolun karşısına geçen ödüllü keman sanatçısı Laçin Akyol’a, 33 CBR 05 plakalı aracıyla çarpan ve ev hapsi tedbiri uygulanan İ.H.Ç., genç sanatçının beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine yeniden gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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