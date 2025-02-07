Kazada yaralanan ödüllü kemancının beyin ölümü gerçekleşti; organlarıyla hayat verecek (2)
SÜRÜCÜGÖZALTINA ALINDIMersin'de yolun karşısına geçen ödüllü keman sanatçısı Laçin Akyol'a, 33 CBR 05 plakalı aracıyla çarpan ve ev hapsi tedbiri uygulanan İ.
SÜRÜCÜGÖZALTINA ALINDI
Mersin'de yolun karşısına geçen ödüllü keman sanatçısı Laçin Akyol’a, 33 CBR 05 plakalı aracıyla çarpan ve ev hapsi tedbiri uygulanan İ.H.Ç., genç sanatçının beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine yeniden gözaltına alındı.
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