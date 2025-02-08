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        Göksu Deltası'nda sazlık alandaki yangın söndü

        MERSİN'in Silifke ilçesinde koruma altında bulunan Göksu Deltası'ndaki sazlık alanda çıkan yangın kendiliğinden söndü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 10:25 Güncelleme: 08.02.2025 - 10:30
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        Göksu Deltası'nda sazlık alandaki yangın söndü
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        MERSİN'in Silifke ilçesinde koruma altında bulunan Göksu Deltası'ndaki sazlık alanda çıkan yangın kendiliğinden söndü.

        Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan dünyanın en önemli kuş göç yolları üzerinde yer alan Göksu Deltası Kuş Cenneti’nde dün akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kum Mahallesi sınırları içerisindeki sazlıkta çıkan yangının söndürülmesi için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Arazinin bataklık olması nedeniyle müdahalede zorlanılırken, alevlerin çevreye yayılmaması için önlem alındı. Gece boyunda süren yangın, sabaha karşı kendiliğinden söndü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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