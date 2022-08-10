Yenişehir'de üreticilere tarımsal danışmanlık hizmeti verilecek

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MERSİN (AA) - Yenişehir Belediyesince, üreticilere ücretsiz tarımsal danışmanlık hizmeti sunulacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hayata geçirilen uygulama kapsamında, ziraat mühendisleri, ekim ve dikim yöntemleri, budama, hastalık ve zararlılarla mücadele, gübreleme, sulama ve hasat konularında üreticileri bilgilendirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, üreticilerin desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Tarımsal alanların büyüklüğü, toprağın verimliliği ve iklim koşullarının uygunluğu göz önünde bulundurulduğunda ülkemiz tarım için büyük bir potansiyele sahip. Bu hizmetimizle bilimsel olarak üreticilerimize ücretsiz destek vereceğiz." ifadesini kullandı.

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