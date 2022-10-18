Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, 7 ilçenin muhtarlarıyla buluştu

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MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 7 ilçenin mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Gülnar'ın Yanışlı Mahallesi'ndeki bir otelde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programa, Erdemli, Silifke, Mut, Aydıncık, Bozyazı, Anamur ve Gülnar ilçelerinin mahalle muhtarları katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, etkinliğe katılan muhtarlarla sohbet etti.

Programda konuşan Seçer, il genelindeki tüm mahallelerde eşit hizmet vermek için çalıştıklarını ifade etti.



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