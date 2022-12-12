Rosatom Mersin Bölge Satranç Turnuvası'nda ilk etap tamamlandı

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MERSİN (AA) - Rosatom Mersin Bölge Satranç Turnuvası'nda ilk etabı başarıyla tamamlayan 18 sporcu, finalde yarışacak.

Türkiye Satranç Federasyonundan (TSF) yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) işbirliğinde düzenlenen turnuvaya 800'e yakın sporcu katıldı.



Tarsus, Silifke ve Bozyazı ilçelerindeki ilk etap müsabakalarında dereceye giren 18 kişi, finalde yarışmaya hak kazandı.

Yarışmacılara ödüllerini TSF Başkanı Gülkız Tulay verdi.

Tulay, etkinlikteki konuşmasında, sporcuların turnuvaya ilgisinden mutlu olduklarını belirterek, "Satrancın daha da yaygınlaştırılması ve daha çok çocuğa katkı sağlaması için bu tarz turnuvaların önemi büyük. Satranca yatırım yapmak, geleceğe yatırım demektir." ifadesini kullandı.

Turnuvanın sponsoru Rosatom'a teşekkür eden Tulay, finalde yarışacak katılımcılara başarılar diledi.

Rosatom Mersin Bölge Satranç Turnuvası'nın ikinci etabı 17-18 Aralık'ta kent merkezi ile Erdemli ve Aydıncık'ta, finali ise 24 Aralık'ta Gülnar'da yapılacak.

Yarışmanın birincisine 10 bin, ikincisine 7 bin 500, üçüncüsüne de 5 bin lira ödül verilecek, bir sporcu da Rosatom özel ödülünün sahibi olacak.

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