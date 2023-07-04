Mersin'de sit alanına yerleştirilen çadır ve karavanlar kaldırılıyor

Burası ne Muğla ne de Antalya... İşte Hatay'ın saklı koyu

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde 1. derece doğal ve arkeolojik sit alanı Tahta Limanı'na yerleştirilen çadır ile karavanların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Silifke Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk arasında "Eğribük Koyu" olarak da bilinen Tahta Limanı'nda denetim yaptı.

Ekipler, yüzmeye gelen vatandaş ve turistlere, antik kalıntıların bulunduğu alanlara zarar verilmemesi, bu noktalara oturulmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında alana çadır ve karavan yerleştirilmemesi gerektiğini anlatan zabıta, ziyaretçilerden bunların kaldırılmasını istedi.

Ekipler, uyarıya uymayan tatilcilerin yarın yeniden denetleneceğini ve haklarında cezai işlem uygulanacağını bildirdi.

Uyarının ardından bazı ziyaretçiler, çadır ve karavanlarını alandan uzaklaştırdı.

Ziyaretçilerden Celal Barut, AA muhabirine, kıyıya konulan karavanların denize girilmesini engellediğini, denetimden mutlu olduklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.