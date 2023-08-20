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        Down sendromlu kızının eğitimine destek için 39 yaşında okuryazar oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 13:43
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        Down sendromlu kızının eğitimine destek için 39 yaşında okuryazar oldu
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        MERSİN (AA) - Mersin'de Down sendromlu kızının eğitimine katkı için belediyenin açtığı kursa katılan 39 yaşındaki Remziye Fidan, okuma yazma öğrendi.

        Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, özel gereksinimli 6 yaşındaki kızı Kevser'in eğitimine destek olmak isteyen Fidan, Çilek Mahallesi'ndeki Kültür ve Sanat Evi'nde ücretsiz kursa katıldı.

        Buradaki 5 aylık eğitimde kızını yanından ayırmayan Fidan, okuryazar olmayı başardı.

        Kursa ziyarette bulunan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, tebrik ettiği Fidan'a sertifikasını verdi.

        Fidan'ın kızı için büyük özveri gösterdiğini ifade eden Gültak, "Remziye Hanım, bundan sonra kızı Kevser'e eğitim, sağlık ve diğer konularda daha rahat destek verebilecek. Birçok insan, eğitimler sayesinde yeni bir hayata başlıyor. Kadın ve gençlerimiz için farklı alanlardaki kurs ve eğitimlerimiz devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

        Remziye Fidan da okuma yazma bilmediği dönemde kızının ihtiyaçlarıyla ilgilenirken zorluk yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Okuma yazmam olmadığında kızımla başkası ilgileniyordu. Şimdi her şey daha kolay geliyor. Öz güvenim yerine geldi, hayatım kolaylaştı. Yaşın hiçbir önemi yok. Özellikle, özel gereksinimli çocuğu olan aileler mutlaka okuma yazmayı öğrensin, onlarla daha yakından ilgilensin."

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