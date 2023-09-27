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        Mersin'de polisevindeki terör saldırısında şehit olan polis mezarı başında anıldı

        Mersin'in Mezitli ilçesindeki Tece Polisevi'ne geçen yıl düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memuru Sedat Gezer için kabri başında anma programı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 12:32 Güncelleme: 27.09.2023 - 12:50
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        Mersin'de polisevindeki terör saldırısında şehit olan polis mezarı başında anıldı
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        Mersin'in Mezitli ilçesindeki Tece Polisevi'ne geçen yıl düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memuru Sedat Gezer için kabri başında anma programı yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünce, iki kadın terörist tarafından 26 Eylül 2022'de polisevine düzenlenen saldırıda şehit düşen Gezer'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte tören düzenlendi.

        Programa, şehidin annesi Nafiye, eşi Medine, 10 yaşındaki oğlu Ahmet Yağız Gezer ve saldırıda yaralanan meslektaşı Abdulkadir Öztürk'ün yanı sıra AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ve KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli de katıldı.

        Kur'an-ı Kerim okunup, dua edilen törende şehit eşi Medine Gezer sık sık oğluna sarıldı.

        Aileye başsağlığı dileyen katılımcılar, Gezer'in mezarına karanfil bıraktı.

        Mersin'de iki kadın terörist tarafından 26 Eylül 2022'de polisevine düzenlenen saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, meslektaşı Abdulkadir Öztürk yaralanmıştı. Kurşun isabet eden bir kadın ile yüksekten atlayan 2 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren teröristler, üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu ölmüştü.

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