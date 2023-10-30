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        Anamur ile Konjic arasında "kardeş kent protokolü" imzalandı

        Mersin'de, Anamur Belediyesi ve Bosna Hersek'in Konjic Belediyesi arasında "kardeş kent protokolü" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 13:26 Güncelleme: 30.10.2023 - 13:26
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        Anamur ile Konjic arasında "kardeş kent protokolü" imzalandı
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        Mersin'de, Anamur Belediyesi ve Bosna Hersek'in Konjic Belediyesi arasında "kardeş kent protokolü" yapıldı.

        Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, meclis salonunda düzenlenen törende, protokolün iki belediye için önemli olduğunu söyledi.

        Konjic Belediye Başkanı Osman Catic de Türkiye ile bağları güçlendirmek istediklerini belirterek, "Protokolün, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne denk gelmesi bizim için çok önemliydi." dedi.

        Konuşmaların ardından Kılınç ve Catic arasında "kardeş kent protokolü" imzalandı.

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