Anamur ile Konjic arasında "kardeş kent protokolü" imzalandı Mersin'de, Anamur Belediyesi ve Bosna Hersek'in Konjic Belediyesi arasında "kardeş kent protokolü" yapıldı.

Mersin'de, Anamur Belediyesi ve Bosna Hersek'in Konjic Belediyesi arasında "kardeş kent protokolü" yapıldı.

Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, meclis salonunda düzenlenen törende, protokolün iki belediye için önemli olduğunu söyledi.

Konjic Belediye Başkanı Osman Catic de Türkiye ile bağları güçlendirmek istediklerini belirterek, "Protokolün, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne denk gelmesi bizim için çok önemliydi." dedi.

Konuşmaların ardından Kılınç ve Catic arasında "kardeş kent protokolü" imzalandı.