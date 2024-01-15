Anamur'da öğrenciler, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezini gezdi

Mersin'in Anamur ilçesinde Cengiz Topel İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine ziyarette bulundu.

Öğretmenlerin eşlik ettiği öğrenciler, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi kapsamında Yalıevler Mahallesi'ndeki merkezi gezdi.

Merkezdeki çalışmaları inceleyen öğrenciler, faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Ziyaret, hediye takdimiyle son buldu.

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