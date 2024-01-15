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        Anamur'da öğrenciler, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezini gezdi

        Mersin'in Anamur ilçesinde Cengiz Topel İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 16:52 Güncelleme: 15.01.2024 - 17:00
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        Anamur'da öğrenciler, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezini gezdi
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        Mersin'in Anamur ilçesinde Cengiz Topel İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine ziyarette bulundu.

        Öğretmenlerin eşlik ettiği öğrenciler, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi kapsamında Yalıevler Mahallesi'ndeki merkezi gezdi.

        Merkezdeki çalışmaları inceleyen öğrenciler, faaliyetler hakkında bilgi aldı.

        Ziyaret, hediye takdimiyle son buldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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