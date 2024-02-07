Mersin'de Tatbikat Cami ibadete açıldı
Mersin'in Mut ilçesinde hayırsever iş insanı tarafından yaptırılan cami ibadete açıldı.
Mersin'in Mut ilçesinde hayırsever iş insanı tarafından yaptırılan cami ibadete açıldı.
Mut Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde yapımı tamamlanan Tatbikat Cami'nin açılış törenine katılan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, caminin ibadete açılmış olmasından mutlu olduğunu söyledi.
Yılmaz, hayırsever iş insanı Hacı Ahmet Saruhan ve caminin yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.
Konuşmaların ardından cami dualarla ibadete açıldı.
Açılışa, Mut Kaymakamı İhsan Ayrancı, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
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