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        Mersin'de tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdüğü öne sürülen sanığa dava

        Mersin'in Tarsus ilçesinde tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdüğü öne sürülen sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 16:29 Güncelleme: 25.09.2024 - 16:29
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        Mersin'de tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdüğü öne sürülen sanığa dava
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdüğü öne sürülen sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

        Caminur Mahallesi'ndeki Gözlükule Höyüğü'nde 24 Kasım 2023'te Emin Tekin'in (42) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklanan arkadaşı C.S. (45) hakkında Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapsinin istendiği iddianame, Tarsus 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, höyüğe giden C.S. ve Emin Tekin arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü belirtildi.

        C.S'nin Tekin'i bıçakla öldürdüğü sırada elinden yaralandığı aktarılan iddianamede, olay yerinden kaçan sanığın Tarsus Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındığı ifade edildi.

        Savunmasında Tekin'in kendisine cinsel tacizde bulunduğunu öne süren sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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