Mersin'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Adreslerde 52 litre sahte içki, 6 bin 320 kaçak makaron ve 1,5 kilogram tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Mezitli ve Çamlıyayla ilçelerinde gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ve sahte içki satışı yaptığı belirlenen 2 zanlının adreslerine operasyon düzenlendi.

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