ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon:ServetTazegül
Hakemler: Musa Kazım Çetin, Mustafa Çeltiker, Sait Nedim Çelik
İlkem Yapı Tarsus Spor: Sheppard 14, Heal 10, Elif Emirtekin, Alleyne 13, Hurt 22, Ecem Erk 1, Büşra Akgün 11, Banu Şimşek 3, Ceylin Beyza Altunpa
Emlak Konut: Thomas 18, Sehernaz Çidal 2, İnci Güçlü 8, Macaulay 18, Parks 18, Gamze Takmaz 8, Berfin Sertoğlu 6
1. Periyot: 24 -12
Devre: 40-43
3. Periyot: 56-68
Beş faulle çıkan: 35.36 Gamze Takmaz (Emlak Konut)
MERSİN
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.