Mersin sahilinde "Patifest" düzenlendi

Bu yıl 5'incisi düzenlenen festivaldeki stantları gezen Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, katılımcılarla sohbet etti.

Bazı vatandaşların kedi ve köpekleriyle katıldığı "Patifest"te, sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesine yönelik çalışma yapıldı.

Festivalde, boyama, fide dikimi, dans ve resim sergisi etkinlikleri ile kortej yürüyüşü düzenlendi.

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