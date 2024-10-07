Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Mersin'in Çamlıyayla ve Tarsus ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Çamlıyayla ve Tarsus ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, bazı şüphelilerin kök Hint keneviri yetiştirdiği ve ticaretini yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Çamlıyayla ve Tarsus ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Adreslerde 1773 kök Hint keneviri ve 620 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 zanlı jandarmaya götürüldü.
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