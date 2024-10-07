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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Mersin'in Çamlıyayla ve Tarsus ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 14:16 Güncelleme: 07.10.2024 - 14:32
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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
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        Mersin'in Çamlıyayla ve Tarsus ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, bazı şüphelilerin kök Hint keneviri yetiştirdiği ve ticaretini yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

        Çamlıyayla ve Tarsus ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

        Adreslerde 1773 kök Hint keneviri ve 620 gram esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 zanlı jandarmaya götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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