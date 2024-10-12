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        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Mersin'de çeşitli programlara katıldı

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Mersin'in ilçelerinde esnafı ziyaret etti, partisinin il ve ilçe başkanlıklarının açılışını yaptı, vatandaşlarla sohbet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 19:31 Güncelleme: 12.10.2024 - 19:36
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        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Mersin'de çeşitli programlara katıldı
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        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Mersin'in ilçelerinde esnafı ziyaret etti, partisinin il ve ilçe başkanlıklarının açılışını yaptı, vatandaşlarla sohbet etti.

        Özdağ, kentteki programı kapsamında, partisinin Erdemli İlçe Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

        Merkez Mahallesi'ndeki esnafı da ziyaret eden Özdağ, vatandaşlarla sohbet etti.

        Özdağ, partisinin aynı binada yer alan il ve Mezitli ilçe başkanlıklarının açılışını da yaptı.

        Programda yaptığı konuşmada Özdağ, kurultay sürecini başlattıklarını belirterek, "Zafer Partisi, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Mersin'de de hızlı büyümesini gerçekleştiriyor. Ülke genelinde 8 Aralık'ta yapılacak kurultayımızla bundan sonraki seçimlerde Türkiye'yi yönetebilecek kadroyu çıkarma hedefindeyiz." diye konuştu.

        Özdağ ve beraberindekiler, açılışın ardından ilçe merkezindeki esnafa da ziyarette bulundu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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