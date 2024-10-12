Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Mersin'de çeşitli programlara katıldı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Mersin'in ilçelerinde esnafı ziyaret etti, partisinin il ve ilçe başkanlıklarının açılışını yaptı, vatandaşlarla sohbet etti.

Özdağ, kentteki programı kapsamında, partisinin Erdemli İlçe Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

Merkez Mahallesi'ndeki esnafı da ziyaret eden Özdağ, vatandaşlarla sohbet etti.

Özdağ, partisinin aynı binada yer alan il ve Mezitli ilçe başkanlıklarının açılışını da yaptı.

Programda yaptığı konuşmada Özdağ, kurultay sürecini başlattıklarını belirterek, "Zafer Partisi, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Mersin'de de hızlı büyümesini gerçekleştiriyor. Ülke genelinde 8 Aralık'ta yapılacak kurultayımızla bundan sonraki seçimlerde Türkiye'yi yönetebilecek kadroyu çıkarma hedefindeyiz." diye konuştu.