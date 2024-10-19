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        Hatayspor, Sivasspor maçına hazır

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Net Global Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 17:06 Güncelleme: 19.10.2024 - 17:06
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        Hatayspor, Sivasspor maçına hazır
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        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Net Global Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor Tesisleri'nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 45 dakika sürdü.

        İdmanda dar alan ve top kapma çalışmaları yapıldı.

        Sivasspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan Hatayspor, kampta maç saatini beklemeye başladı.

        Net Global Sivasspor ile Atakaş Hatayspor, yarın saat 13.30'da Sivas'taki BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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