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        GÜNCELLEME - Mersin'de karısını tüfekle öldüren kişi aracında intihar etti

        Mersin'in Erdemli ilçesinde, eşini av tüfeğiyle vurarak öldüren kişi aynı silahla aracında intihar etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 10:56 Güncelleme: 24.10.2024 - 10:56
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        GÜNCELLEME - Mersin'de karısını tüfekle öldüren kişi aracında intihar etti
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde, eşini av tüfeğiyle vurarak öldüren kişi aynı silahla aracında intihar etti.

        Tömük Mahallesi'ndeki apartmanda yaşayan Atilla Biricik (44), henüz belirlenemeyen nedenle eşi Fatma Biricik'i (40) av tüfeğiyle vurdu.

        Silah seslerini duyan çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde ağır yaralandığı belirlenen kadın, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Fatma Biricik, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

        Atilla Biricik'in de olaydan sonra söz konusu adrese yaklaşık 200 metre uzaklıktaki 46 AAG 096 plakalı otomobilinde aynı tüfekle kendini vurarak intihar ettiği belirlendi.

        - Çiftin 10 yaşındaki engelli kızı koruma altına alındı

        Olaydan sonra adrese gelen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, Biricik çiftinin 10 yaşındaki engelli kızını koruma altına aldı.

        Kocası hakkında aldırdığı "önleyici tedbir" kararı 22 Ekim'de dolan Fatma Biricik ile 21 Ekim'de görüşme yapıldığı ve tedbire ilişkin uzatma talebinin olmadığını beyan ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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