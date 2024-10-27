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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Mersin'de partisinin ilçe kongresinde konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, partisinin 22 yıl boyunca vatandaşa hak ettiği hizmeti sunmak için her türlü çabayı ortaya koyduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 22:41 Güncelleme: 27.10.2024 - 22:58
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Mersin'de partisinin ilçe kongresinde konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, partisinin 22 yıl boyunca vatandaşa hak ettiği hizmeti sunmak için her türlü çabayı ortaya koyduğunu belirtti.

        Yalçın, Suphi Öner Öğretmenevi'nde düzenlenen AK Parti Yenişehir 6. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongreleri birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Partisinin, Türkiye'ye daha önce hiçbir iktidara nasip olmayan başarılar yaşattığını dile getiren Yalçın, "AK Parti iktidarı 22 yıl boyunca vatandaşa hak ettiği hizmeti sunmak için elinden gelen her türlü çabayı ortaya koydu." ifadesini kullandı.

        Yalçın, AK Parti teşkilatlarının gece gündüz çalıştığını belirterek, "Cumhurbaşkanı'mızın arkasında, gösterdiği yolda görev alanlarımız neyi kapsıyorsa elimizden geldiğince yapmaya gayret ettik." diye konuştu.

        Partisinin, Türkiye'de vatandaşın umudu olmayı sürdürdüğünü vurgulayan Yalçın, şöyle devam etti:

        "Nasıl bundan 22 yıl önce 'yapılamaz' denilen, ağza dahi alınmasından korkulan tonlarca reformu Recep Tayyip Erdoğan ve onun AK Partisi gerçekleştirdiyse, daha adil bir dünyanın mümkün olduğu uluslararası düzenin kuruluşunda da rol oynamak için bugün AK Parti teşkilatları yeniden ayağa kalkıyor ve Cumhurbaşkanı'nın arkasında saf tutuyor. Kongremizin temelinde yatan, önümüzdeki dönemde hepimizin kendisine ödev olarak görmesi gereken temel mesele, şiar budur."

        Kongrede, AK Parti Mersin milletvekilleri Nureddin Nebati, Ali Kıratlı ve Havva Sibel Söylemez, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Sever ile İl Başkanı Adem Aldemir de konuşma yaptı.

        Tek listeyle gidilen kongrede İrfan Karataş, AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı seçildi.

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