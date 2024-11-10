Mersin'de sporcular Büyük Önder Atatürk'ü kumsaldaki ay yıldız figürüyle andı

Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar da saygı duruşuna eşlik etti.

Akdeniz Doğa ve Su Sporları Spor Kulübü (Akdeniz SUP) üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla kumsalda sörf tahtalarıyla ay yıldız figürü oluşturup Türk bayrağı açtı.

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