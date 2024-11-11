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        Tarsus'ta bulunan yaralı doğan tedaviye alındı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde belediye personelince yaralı halde bulunan doğan tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 17:35 Güncelleme: 11.11.2024 - 17:37
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        Tarsus'ta bulunan yaralı doğan tedaviye alındı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde belediye personelince yaralı halde bulunan doğan tedaviye alındı.

        Tarsus Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğünde görevli Yusuf Kemal Rüya ve Yaşar Rüzgar, Akgedik Mahallesi'nde yol kenarında duran doğanın yaralı olduğunu fark etti.

        Personel tarafından Tarsus Doğa Parkı'na götürülen kuşun tedavisine başlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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