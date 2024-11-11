Tarsus'ta bulunan yaralı doğan tedaviye alındı

Tarsus Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğünde görevli Yusuf Kemal Rüya ve Yaşar Rüzgar, Akgedik Mahallesi'nde yol kenarında duran doğanın yaralı olduğunu fark etti.

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