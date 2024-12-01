Mersin'de devrilen traktörün sürücüsü öldü
Mersin'in Akdeniz ilçesinde, devrilen traktörün sürücünü hayatını kaybetti.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde, devrilen traktörün sürücünü hayatını kaybetti.
O.C.K'nin (20) kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, Camili Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Sürücünün traktörün altında kaldığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, O.C.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
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