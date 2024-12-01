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        Mersin'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde, devrilen traktörün sürücünü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 15:07 Güncelleme: 01.12.2024 - 15:07
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        Mersin'de devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        Mersin'in Akdeniz ilçesinde, devrilen traktörün sürücünü hayatını kaybetti.

        O.C.K'nin (20) kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, Camili Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Sürücünün traktörün altında kaldığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, O.C.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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