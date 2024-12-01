Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:ServetTazegül
Hakemler: Kerem Baki, Kaan Büyükçil, Alper Özgök
Mersin Spor: Olaseni 4, Cobbs 14, Pineiro 6, Cruz 16, Canberk Kuş 2, Emre Tanışan, Kartal Özmızrak 8, Kairys 4, Berkay Sinirlioğlu 3, Simmons 8, Deniz Kılıçlı 4, Tevfik Akdamar
Fenerbahçe Beko: Melli 4, Sertaç Şanlı 3, Mert Emre Ekşioğlu 4, Guduric 8, Colson 14, Baldwin 8, Mays 7, Melih Mahmutoğlu 6, Hayes-Davis 20, Biberovic 12, Marjanovic 12, Erten Gazi
1. Periyot: 16-27
Devre: 35-52
3. Periyot: 51-72
MERSİN
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