Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Osmaniyespor FK ile Mersin'de karşılaşacak

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda yarın Mersin'de Nesine 3. Lig 3. Grup takımı Osmaniyespor FK ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 09:50 Güncelleme: 04.12.2024 - 09:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Osmaniyespor FK ile Mersin'de karşılaşacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda yarın Mersin'de Nesine 3. Lig 3. Grup takımı Osmaniyespor FK ile karşı karşıya gelecek.

        Mersin Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 15.30'da başlayacak.

        Tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçı kazanan takım, üst tura yükselecek.

        Kupaya 3. eleme turundan dahil olan Hatay ekibi, deplasmanda İnegöl Kafkasspor'u 4-0 mağlup ederek 4. eleme turuna yükselmişti.

        Organizasyona 2. eleme turundan katılan Osmaniyespor FK ise sahasında konuk ettiği Diyarbekirspor'un maçın 118. dakikasında 1-0 geride olduğu sırada sahadan çekilmesi sonucu adını bir üst tura yazdırmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), sahadan çekilen Diyarbekirspor'u 3-0 hükmen mağlup ilan etmişti.

        Osmaniyespor FK, 3. eleme turunda karşılaştığı Serik Belediyespor'u 6-0 yenerek 4. tura çıktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne oğlu vahşice katletmişti! Caniye son sözü soruldu!
        Anne oğlu vahşice katletmişti! Caniye son sözü soruldu!
        Engelli araçlarında önemli değişiklik
        Engelli araçlarında önemli değişiklik
        Basının basın olduğu günlerde bu haberi böyle yazacak olsam, “Git ulan, şunu adam gibi toparla” deyip kafama atarlardı!
        Basının basın olduğu günlerde bu haberi böyle yazacak olsam, “Git ulan, şunu adam gibi toparla” deyip kafama atarlardı!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        Selma önceki gün 5 kurşunla katledilmişti! Kahreden detay ortaya çıktı!
        Selma önceki gün 5 kurşunla katledilmişti! Kahreden detay ortaya çıktı!
        Otomobilin çarptığı motosikletli öldü, yakınları parke taşlarıyla araca saldırdı
        Otomobilin çarptığı motosikletli öldü, yakınları parke taşlarıyla araca saldırdı
        250 el bombası ve 270 bin mermi çalınmıştı! Özel harekatçı itiraf etti!
        250 el bombası ve 270 bin mermi çalınmıştı! Özel harekatçı itiraf etti!
        Krizi aştılar
        Krizi aştılar
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Güney Kore'de ne oldu?
        Güney Kore'de ne oldu?
        Atalay’ın kafasındaki asgari ücret ne?
        Atalay’ın kafasındaki asgari ücret ne?
        Güney Kore'de Yoon'a istifa baskısı artıyor!
        Güney Kore'de Yoon'a istifa baskısı artıyor!
        Moda devinden astronot giysisi
        Moda devinden astronot giysisi
        "Mourinho'nun son icadı"
        "Mourinho'nun son icadı"
        Süper nine
        Süper nine
        "Hayır, boşanmıyoruz"
        "Hayır, boşanmıyoruz"
        'Senin aklına kurban olurum'
        'Senin aklına kurban olurum'
        Muhalifler Hama'ya ilerliyor!
        Muhalifler Hama'ya ilerliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

        Benzer Haberler

        Mersin, Hatay ve Osmaniye'nin ilçelerinde Dünya Engelliler Günü etkinlikler...
        Mersin, Hatay ve Osmaniye'nin ilçelerinde Dünya Engelliler Günü etkinlikler...
        Mersin'de bir haftada çeşitli suçlardan aranan 474 şüpheli yakalandı
        Mersin'de bir haftada çeşitli suçlardan aranan 474 şüpheli yakalandı
        ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda zafer peşind...
        ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda zafer peşind...
        Engelli sporcu Ahmet, tedavi amacıyla başladığı yüzmede milli mayoya odakla...
        Engelli sporcu Ahmet, tedavi amacıyla başladığı yüzmede milli mayoya odakla...
        Uluslararası Mersin Maratonu, 15 Aralık'ta koşulacak
        Uluslararası Mersin Maratonu, 15 Aralık'ta koşulacak
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı