Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Osmaniyespor FK ile Mersin'de karşılaşacak

Organizasyona 2. eleme turundan katılan Osmaniyespor FK ise sahasında konuk ettiği Diyarbekirspor'un maçın 118. dakikasında 1-0 geride olduğu sırada sahadan çekilmesi sonucu adını bir üst tura yazdırmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), sahadan çekilen Diyarbekirspor'u 3-0 hükmen mağlup ilan etmişti.

Kupaya 3. eleme turundan dahil olan Hatay ekibi, deplasmanda İnegöl Kafkasspor'u 4-0 mağlup ederek 4. eleme turuna yükselmişti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.