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        Mersin'de elektrikli bisikletten düşen sürücü ağır yaralandı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde elektrikli bisikletten düşen sürücü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 19:49 Güncelleme: 04.12.2024 - 19:55
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        Mersin'de elektrikli bisikletten düşen sürücü ağır yaralandı
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde elektrikli bisikletten düşen sürücü ağır yaralandı.

        Merkez Mahallesi'nde Kemal Ç. (70), kullandığı 33 AZC 378 plakalı üç tekerlekli elektrikli bisikletten düşerek kafasını beton zemine çarptı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Anamur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kemal Ç'nin Kıbrıs gazisi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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