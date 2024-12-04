Mersin'de elektrikli bisikletten düşen sürücü ağır yaralandı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde elektrikli bisikletten düşen sürücü ağır yaralandı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde elektrikli bisikletten düşen sürücü ağır yaralandı.
Merkez Mahallesi'nde Kemal Ç. (70), kullandığı 33 AZC 378 plakalı üç tekerlekli elektrikli bisikletten düşerek kafasını beton zemine çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Anamur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kemal Ç'nin Kıbrıs gazisi olduğu öğrenildi.
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