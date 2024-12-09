Bozyazı İlçe Halk Kütüphanesi'nde mandala etkinliği yapıldı
Bozyazı İlçe Halk Kütüphanesince çocuklar ve ailelerine yönelik mandala etkinliği düzenlendi.
Bozyazı İlçe Halk Kütüphanesince çocuklar ve ailelerine yönelik mandala etkinliği düzenlendi.
Kütüphanede gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar ve aileleri, eğitmenlerin gözetiminde mandala tekniğiyle resimler çizdi.
Katılımcılar, yaklaşık 2 saat süren etkinlikte yeteneklerini keşfetme imkanı buldu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.