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        Mersin'de motosikletin çarptığı yaya öldü

        Mersin'in Tarsus ilçesinde motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 17:20 Güncelleme: 09.12.2024 - 17:20
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        Mersin'de motosikletin çarptığı yaya öldü
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        H.T'nin (22) kullandığı 33 AYT 663 plakalı motosiklet, Gaziler Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda karşıya geçmeye çalışan Döndü Dal'a (80) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Dal, sağlık ekibince kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Dal'ın cenazesi morga götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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