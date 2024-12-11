Hatayspor, Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 15 Aralık Pazar günü Mersin'de Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıkları sürdürdü.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 15 Aralık Pazar günü Mersin'de Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıkları sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre Hatay ekibi, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde antrenman yaptı.
Yaklaşık 1 saat 25 dakika süren antrenmanda futbolcular taktik çalıştı.
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