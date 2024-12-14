Hatayspor, Süper Lig'de yarın Göztepe'yi konuk edecek
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın Mersin'de Göztepe ile karşılaşacak.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın Mersin'de Göztepe ile karşılaşacak.
Mersin Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Ligde 14 maçta topladığı 8 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, 24 puanla 6. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.
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