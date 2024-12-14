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        Hatayspor, Süper Lig'de yarın Göztepe'yi konuk edecek

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın Mersin'de Göztepe ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 10:29 Güncelleme: 14.12.2024 - 10:29
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        Hatayspor, Süper Lig'de yarın Göztepe'yi konuk edecek
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        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın Mersin'de Göztepe ile karşılaşacak.

        Mersin Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

        Ligde 14 maçta topladığı 8 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, 24 puanla 6. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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