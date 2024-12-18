Mersin'de su kuyusuna düşen köpek yavrusunu itfaiye çıkarttı
Mersin'in Tarsus ilçesinde boş su kuyusuna düşen köpek yavrusunu itfaiye çıkarttı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde boş su kuyusuna düşen köpek yavrusunu itfaiye çıkarttı.
İncirlikuyu Mahallesi'ndeki boş su kuyusundan köpek sesi geldiğini duyanlar durumu itfaiyeye bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla köpek yavrusu bulunduğu yerden çıkartıldı.
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