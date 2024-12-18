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        Mersin'de su kuyusuna düşen köpek yavrusunu itfaiye çıkarttı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde boş su kuyusuna düşen köpek yavrusunu itfaiye çıkarttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 09:23 Güncelleme: 18.12.2024 - 09:23
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        Mersin'de su kuyusuna düşen köpek yavrusunu itfaiye çıkarttı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde boş su kuyusuna düşen köpek yavrusunu itfaiye çıkarttı.

        İncirlikuyu Mahallesi'ndeki boş su kuyusundan köpek sesi geldiğini duyanlar durumu itfaiyeye bildirdi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla köpek yavrusu bulunduğu yerden çıkartıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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