Mersin'de 278 bin 60 makaron ele geçirildi

Adreslere düzenlenen operasyonda 278 bin 60 makaron, 145 kilogram tütün ve 19 sigara dolum makinesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Tarsus ve Toroslar ilçelerinde kaçak sigara ticareti yaptıkları iddia edilen 4 şüphelinin adresleri belirlendi.

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