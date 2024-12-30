Mersin'de iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
M.I. idaresindeki 31 R 5287 plakalı tır Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Akgedik mevkisinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı.
Kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü M.I. itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralı, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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