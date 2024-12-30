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        Mersin'de iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 20:37 Güncelleme: 30.12.2024 - 20:37
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        Mersin'de iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        M.I. idaresindeki 31 R 5287 plakalı tır Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Akgedik mevkisinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı.

        Kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan sürücü M.I. itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Yaralı, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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