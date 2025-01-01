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        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'ndan Regaip Kandili mesajı

        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 10:51 Güncelleme: 01.01.2025 - 10:51
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        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'ndan Regaip Kandili mesajı
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        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Topsakaloğlu, üç ayların manevi ikliminin ilk esintisi Regaip Kandili'ni idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Mesajında Topsakaloğlu, şu ifadelere yer verdi:

        "İnsanların birbirine karşı daha hoşgörülü ve saygılı davrandığı bu ayların toplumumuzda var olan iç huzur ve kardeşliği daha da pekiştireceğine inanıyorum. Regaip Kandili'nin bizlere sunduğu düşünme fırsatını kullanarak toplum olarak birbirimize kenetlenip, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeliyiz. Kardeşlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye, birlik ve beraberliğimizi korumaya gayret göstermeliyiz."

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