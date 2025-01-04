Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Mersin'de dayanışma yemeğine katıldı

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisince düzenlenen dayanışma yemeğine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 22:02 Güncelleme: 04.01.2025 - 22:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Mersin'de dayanışma yemeğine katıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisince düzenlenen dayanışma yemeğine katıldı.

        Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen programda konuşan Bakırhan, DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretine ilişkin, görüşmenin kıymetli ve önemli olduğunu söyledi.

        Bakırhan, süreçten umutlu olduğunu belirterek, "Bu sürecin barışa ve çözüme evrilmesini istiyoruz. DEM Parti olarak söylediğimiz her söz ve attığımız her adıma dikkat ediyoruz. Niye; çünkü barış ciddiyet, samimiyet gerektiriyor. Barış ona inanmakla olur." diye konuştu.

        Bakırhan, sürecin barışa evrilmesi için gece gündüz çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini bildirerek, "Sizden de beklentimiz lütfen bu süreci önemseyin." dedi.

        Programa, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan ve partililer katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gazze'nin kuzeyinde hastane kalmadı
        Gazze'nin kuzeyinde hastane kalmadı
        G.Saray evinde hata yapmadı!
        G.Saray evinde hata yapmadı!
        Kolonya ile oyun canına mal oldu
        Kolonya ile oyun canına mal oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ya silahlarını gömecekler yada silahlarıyla birlikte toprağa gömülecekler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ya silahlarını gömecekler yada silahlarıyla birlikte toprağa gömülecekler
        Müthiş seri 21 maça çıktı!
        Müthiş seri 21 maça çıktı!
        Cenazede gerginlik
        Cenazede gerginlik
        "G.Saray için kolay maç olmadı!"
        "G.Saray için kolay maç olmadı!"
        Rojin'in babası yürekleri dağladı
        Rojin'in babası yürekleri dağladı
        "Her sene Ocak'ta değiştiririm"
        "Her sene Ocak'ta değiştiririm"
        Blinken: Dünyaya önderlik etmek zorundayız
        Blinken: Dünyaya önderlik etmek zorundayız
        3.5 yaşındaki Efe iple boğulmuştu! Anne vahşeti!
        3.5 yaşındaki Efe iple boğulmuştu! Anne vahşeti!
        Trump'ın oteli önündeki aracı patlatan kişinin mesajına ulaşıldı
        Trump'ın oteli önündeki aracı patlatan kişinin mesajına ulaşıldı
        Rizespor - Beşiktaş maçında ofsayt var mı?
        Rizespor - Beşiktaş maçında ofsayt var mı?
        Her gün egzersiz iyi mi kötü mü?
        Her gün egzersiz iyi mi kötü mü?
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        Erkeklerin kavgasına dönüştü
        Erkeklerin kavgasına dönüştü
        Genç muhabir yaşam mücadelesini kaybetti
        Genç muhabir yaşam mücadelesini kaybetti
        Ateşli dansı ve ifşa mesajı konuşuldu
        Ateşli dansı ve ifşa mesajı konuşuldu
        SGK yazısıyla kıdem tazminatı
        SGK yazısıyla kıdem tazminatı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Mersin'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Mersin'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş, Bozyazı'da temaslarda bulundu
        Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş, Bozyazı'da temaslarda bulundu
        Kıbrıs gazisi olduğunu harekattan 50 yıl sonra öğrendi
        Kıbrıs gazisi olduğunu harekattan 50 yıl sonra öğrendi
        Mersin'de "3. Erdemli Ömer Seyfettin Kitap ve Edebiyat Günleri" başladı
        Mersin'de "3. Erdemli Ömer Seyfettin Kitap ve Edebiyat Günleri" başladı
        Hatayspor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak
        Hatayspor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak
        Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü