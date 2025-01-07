Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 2 çocuk hayatını kaybetti

        Mersin'in Tarsus ilçesinde zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu 2 çocuk yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 17:49 Güncelleme: 07.01.2025 - 18:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 2 çocuk hayatını kaybetti
        ABONE OL

        Mersin'in Tarsus ilçesinde zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu 2 çocuk yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Yeşilevler Mahallesi'nde yaşayan yabancı uyruklu bir aile, mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleriyle Tarsus Devlet Hastanesine başvurdu.

        Burada tedavi altına alınanlardan 2 yaşındaki Rana Elyusuf kurtarılamadı.

        İlk müdahalenin ardından Memun Elyusuf (34) ve Hazal Duho (29), Ömer Elyusuf (4), Ahid Elyusuf (9), Selem Elyusuf (4), İlaf Elyusuf (7) ve Selam Duho (1) zehirlenme şüphesiyle Mersin'deki hastanelere sevk edildi.

        Memun Elyusuf ve Hazal Duho hastanede tedavi görmeyi reddetmeleri üzerine taburcu edildi.

        Çocuklardan Ömer Elyusuf, hastanede hayatını kaybetti.

        Durumları ağır olan diğer 4 çocuğun tedavileri devam ediyor.

        Bu arada, aile ile yapılan görüşmede, evde fare olduğu ve bu nedenle evin farklı noktalarına fare zehri koydukları öğrenildi.

        Öte yandan, AFAD ve sağlık ekipleri koruyucu kıyafetler giyerek evde inceleme yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Af gündemimizde yok"
        "Af gündemimizde yok"
        Tatil sitesinde dehşet! Peş peşe öldüler!
        Tatil sitesinde dehşet! Peş peşe öldüler!
        Gelek spas berêz Dewlet Baxçelî
        Gelek spas berêz Dewlet Baxçelî
        7 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        7 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Yabancı VAR ne zaman gelecek?
        Yabancı VAR ne zaman gelecek?
        İstanbul'da sürücülerin 105 saati trafikte geçiyor!
        İstanbul'da sürücülerin 105 saati trafikte geçiyor!
        En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 lira oldu
        En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 lira oldu
        ABD - Çin 'tekno savaşında' yeni hamle!
        ABD - Çin 'tekno savaşında' yeni hamle!
        "Her türlü adaletsizliği ayaklar altına alalım"
        "Her türlü adaletsizliği ayaklar altına alalım"
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        Kerimcan Durmaz, gözaltına alındı
        Kerimcan Durmaz, gözaltına alındı
        Menajerinden F.Bahçe sözleri!
        Menajerinden F.Bahçe sözleri!
        Buzlukta saklanan gıdalar ne kadar taze kalabilir?
        Buzlukta saklanan gıdalar ne kadar taze kalabilir?
        Galatasaray'ın rönesansı!
        Galatasaray'ın rönesansı!
        İlk evi son evi
        İlk evi son evi
        Resmen boşandılar
        Resmen boşandılar
        Bu asimetri vücuda neler katıyor?
        Bu asimetri vücuda neler katıyor?
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        Dünya liderlerinin hazin sonu: Kaybedenler Kulübü
        Dünya liderlerinin hazin sonu: Kaybedenler Kulübü
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!

        Benzer Haberler

        Mersin'de fare zehrinden 2 çocuk öldü, 6 kişi tedaviye alındı
        Mersin'de fare zehrinden 2 çocuk öldü, 6 kişi tedaviye alındı
        Silifke'de Göksu Nehri üzerine kurulu köprü bakıma alındı
        Silifke'de Göksu Nehri üzerine kurulu köprü bakıma alındı
        Mersin Devlet Opera ve Balesi, 11 yıl sonra "Fındıkkıran" balesini sahneley...
        Mersin Devlet Opera ve Balesi, 11 yıl sonra "Fındıkkıran" balesini sahneley...
        Mersin'de tarlaya devrilen kamyonetin sürücüsü öldü
        Mersin'de tarlaya devrilen kamyonetin sürücüsü öldü
        Mut'ta 570 çiftçiye 17 bin zeytin fidanı dağıtıldı
        Mut'ta 570 çiftçiye 17 bin zeytin fidanı dağıtıldı
        Mersin'de apartmanın 13. katından düştükleri iddia edilen 2 kişi öldü
        Mersin'de apartmanın 13. katından düştükleri iddia edilen 2 kişi öldü