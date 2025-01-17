Atakaş Hatayspor-Galatasaray maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Murat Şahin, aldıkları puanın moral ve motivasyon açısından önemli olduğunu belirtti.

Murat Şahin, Hatayspor'un başında çıktığı ilk maçın ardından düzenlenen basın toplatısında yaptığı açıklamada, her karşılaşmada galibiyete ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Karşılaşmaya iyi başladıklarını dile getiren Şahin, "Takımın maç boyunca mücadelesinden, isteğinden, arzusundan çok memnunum. Aldığımız 1 puan moral ve motivasyon açısından bizim için önemliydi." dedi.

Şahin, göreve geldikten sonraki 2 günde oyunculara etki etmeye çalıştığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Galatasaray'ın gücünü biliyorsunuz. Ligin en iyi takımlarından biri. Ancak bu şekilde puan alabilirsiniz. Onu da bugün başardık ama daha çok yolumuz var. Bu savaşın içerisinde olmak için daha çok mücadele etmemiz, eksiklerimizi daha çok gidermemiz lazım. Kasımpaşa maçı pazartesi, zamanımız var. O zamana kadar hem kendimizin hem de rakibin analizini yapıp bundan sonraki her maça 3 puan için çıkacağız. Bunu alacak gücü olduğunu bugün oyuncularım bana gösterdi."