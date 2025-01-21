Mersin sahilindeki taraftar meydanları yenileniyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kültür Park Saha Sorumlusu Tümer Bal, çalışmayla meydanların daha canlı hale getirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Ekipler, Mersin İdman Yurdu, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray meydanlarının yeşil alanlarını düzenliyor, boyama ve ışıklandırma işlemi gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yıpranan simge alanlarda çalışma yürütüyor.

Mersin'de sahil şeridindeki Mersin İdman Yurdu, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray meydanlarının yenilenmesi için çalışma başlatıldı.

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