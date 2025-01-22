Mersin'de metruk evde çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Akdeniz ilçesinde metruk evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde metruk evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Barış Mahallesi Bahçeler Caddesi'ndeki kullanılmayan müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
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