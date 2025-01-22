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        Mersin'de metruk evde çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde metruk evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 11:52 Güncelleme: 22.01.2025 - 11:52
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        Mersin'de metruk evde çıkan yangın söndürüldü
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        Mersin'in Akdeniz ilçesinde metruk evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Barış Mahallesi Bahçeler Caddesi'ndeki kullanılmayan müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanları fark eden esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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