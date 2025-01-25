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        Mersin'de polis uygulamasının yerini paylaştığı iddia edilen 11 zanlı yakalandı

        Mersin'in Anamur ilçesinde, mobil mesajlaşma uygulamasında kurulan gruplarda polis uygulaması ve denetimlerin yerlerini paylaştığı iddia edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 13:18 Güncelleme: 25.01.2025 - 13:18
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        Mersin'de polis uygulamasının yerini paylaştığı iddia edilen 11 zanlı yakalandı
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        Mersin'in Anamur ilçesinde, mobil mesajlaşma uygulamasında kurulan gruplarda polis uygulaması ve denetimlerin yerlerini paylaştığı iddia edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mobil mesajlaşma gruplarında uygulama ve denetim yerlerinin paylaşılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        Ekipler, uygulama ve denetimlerin fotoğraf ve görüntülerini çekip, konumunu gruptan paylaştığı tespit edilen şüphelilerin kimliklerini belirleyerek operasyon düzenledi.

        Operasyonda, grupları kuranlar da dahil olmak üzere 11 zanlı gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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