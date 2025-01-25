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        Anamur'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Mersin'in Anamur ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 15:18 Güncelleme: 25.01.2025 - 15:23
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        Anamur'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Mersin'in Anamur ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Göktaş Mahallesi Fahri Görgülü Caddesi'nde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, S.H, E.B. ve M.T'nin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        S.H'nin evinde yapılan aramada da bir miktar uyuşturucu, 20 fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 800 lira ele geçirildi.

        Ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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