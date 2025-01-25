Anamur'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

S.H'nin evinde yapılan aramada da bir miktar uyuşturucu, 20 fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 800 lira ele geçirildi.

Operasyonda, S.H, E.B. ve M.T'nin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

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