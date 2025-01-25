Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybeden Çetiz ailesi için mevlit okutuldu

Programa, Çetiz ailesinin yakınlarıyla Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaşlar katıldı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden Ahmet ve Habibe Çetiz ile çocukları Vedat ve Esad Çetiz için mevlit okutuldu.

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