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        Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybeden Çetiz ailesi için mevlit okutuldu

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden Ahmet ve Habibe Çetiz ile çocukları Vedat ve Esad Çetiz için mevlit okutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 16:53 Güncelleme: 25.01.2025 - 16:57
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        Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybeden Çetiz ailesi için mevlit okutuldu
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden Ahmet ve Habibe Çetiz ile çocukları Vedat ve Esad Çetiz için mevlit okutuldu.

        Yangında yaşamını yitiren Habibe Çetiz'in, Denizciler Mahallesi'ndeki babaevinde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Programa, Çetiz ailesinin yakınlarıyla Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaşlar katıldı.

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