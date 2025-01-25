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        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Mersin'de temaslarda bulundu

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Mersin'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 20:09 Güncelleme: 25.01.2025 - 20:40
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        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Mersin'de temaslarda bulundu
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        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Mersin'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Dervişoğlu, kentteki programları kapsamında, Tarsus Kent Konseyince Tarsus Güner Baykal Kent Konseyi Salonu'nda düzenlenen toplantıya katıldı.

        Burada konuşan Dervişoğlu, vatandaşın sesi olmak için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

        Doğru bir siyasi sorumlulukla çalışmalara devam ettiklerini belirten Dervişoğlu, "Ortak bir akıl geliştireceğiz. Konuşan Türkiye hayali, adalet, hürriyet ve eşitlik peşinde koşmaya devam edeceğiz." dedi.

        Dervişoğlu, binlerce yıldır bu coğrafyada yaşanıldığını ifade ederek, "Ne demek Kürt-Türkmen ayrımı? Bundan kimin ne muradı var? Binlerce yıldır buradayız. Kürtler bizim her şeyimizdir ama Abdullah Öcalan ve PKK bizim düşmanımızdır." diye konuştu.

        Erdemli ilçesine geçen Dervişoğlu, Tırtar Mahallesi'ndeki vatandaşların ve limon üreticilerinin taleplerini dinledi.

        Dervişoğlu, Toroslar ilçesindeki Akbelen Şehir Mezarlığını ziyaret ederek, şehit mezarlarına karanfil bıraktı, buradaki şehit aileleriyle görüştü.

        Daha sonra Dervişoğlu, bir etkinlik salonunda düzenlenen partisinin Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katıldı.

        Dervişoğlu, buradaki konuşmasına başladığı sırada ıslık çalan bir kişiye "Şu ıslık, düdük işini bırakalım." uyarısında bulundu.

        İktidarın politikalarını eleştiren Dervişoğlu, "İYİ Parti, partilerden bir parti değildir. İYİ Parti'nin içinde cesaret, liyakat, samimiyet vardır ve bütün bunların oluşturduğu güven vardır bu partinin harcında." dedi.

        Yeniden bir bayrağı ayağa kaldırma mecburiyetinde olduklarına değinen Dervişoğlu, şunları kaydetti:

        "Yaraların sarılması için sabırla ve gayretle mücadele ettik. Şimdi görüyorum. Yaralar sarılmış, gözler başka başka bakıyor. Eskiden umutsuzluk gördüğüm göz bebeklerinde şimdi iktidar parıltısı görüyorum. 2025 İYİ Parti'nin şahlanış yılı olacaktır."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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